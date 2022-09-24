Областные власти займутся восстановление озер в Измаильском районе

В Одесской области займутся решению проблемных вопросов состояния озер и водохранилищ района.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Глава области рассказал, что с рабочим визитом посетил Измаильский район. Там он провел совещание по решению проблемных вопросов состояния озер и водохранилищ района. Было дано поручение рассмотреть варианты наполнения водой озера Ялпуг.

Также запланировали наполнение и ремонт шлюзов водоемов Сафьяновской громады для восстановления положенного уровня воды в придунайских озерах.

В Вилково руководство области и района проработали пути решения проблемы углубления Белгородского канала.

Еще Максим Марченко встретился с внутренне перемещенными лицами, которые живут в Каменке. Обговорили с ними вопросы социальной поддержки, предоставления гуманитарной помощи и трудоустройства.