Новости Одессы и Одесской области

Областные власти займутся восстановление озер в Измаильском районе

В Одесской области займутся решению проблемных вопросов состояния озер и водохранилищ района.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Глава области рассказал, что с рабочим визитом посетил Измаильский район. Там он провел совещание по решению проблемных вопросов состояния озер и водохранилищ района. Было дано поручение рассмотреть варианты наполнения водой озера Ялпуг.

Также запланировали наполнение и ремонт шлюзов водоемов Сафьяновской громады для восстановления положенного уровня воды в придунайских озерах.

В Вилково руководство области и района проработали пути решения проблемы углубления Белгородского канала.

канал

Еще Максим Марченко встретился с внутренне перемещенными лицами, которые живут в Каменке.  Обговорили с ними вопросы социальной поддержки, предоставления гуманитарной помощи и трудоустройства.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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