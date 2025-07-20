Одесса, море

Ключевые моменты:

  • В Одессе завтра – переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха: ночью +19+21°C, днем +28+30°C;
  • В Одесской области – аналогичные погодные условия, местами до +36°C днем;
  • На дорогах – видимость хорошая.

Прогноз погоды в Одессе на 21 июля

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 19-21°С, днем 28-30°С.

Температура морской воды 16-17°С.

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Прогноз погоды в Одесской области на 21 июля

По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 16-21°С, днем 28-33°С, местами до 36°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Выбор редакции: Одесская область – в числе лидеров по рождаемости и смертности.

Автор фото: Александр Бурлак

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