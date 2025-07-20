Ключевые моменты:
- В Одессе завтра – переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха: ночью +19+21°C, днем +28+30°C;
- В Одесской области – аналогичные погодные условия, местами до +36°C днем;
- На дорогах – видимость хорошая.
Прогноз погоды в Одессе на 21 июля
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 19-21°С, днем 28-30°С.
Температура морской воды 16-17°С.
Читайте также: В Одессе хотят купить четыре «умных» туалета за 18 миллионов: что в них особенного
Прогноз погоды в Одесской области на 21 июля
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 16-21°С, днем 28-33°С, местами до 36°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Выбор редакции: Одесская область – в числе лидеров по рождаемости и смертности.
Автор фото: Александр Бурлак