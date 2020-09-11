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Обещает приятный отдых: в Измаиле появился новый туристический логотип

Обещает приятный отдых: в Измаиле появился новый туристический логотип

В Измаиле утвердили новый официальный туристический логотип города. Решение принял горсовет.

Туристический логотип Измаила базируется на метафоре отражения летнего солнца в Дунае. Знак подчеркивает связь города с рекой и обещает приятный отдых на берегу.

Будучи составной частью бренда города Измаил, логотип предназначен для использования на презентационной, сувенирной, полиграфической продукции, в наружной рекламе и в туристической сфере, во время официальных мероприятий.
Логотип разработали в рамках конкурса, который проводила общественная организация «Придунайский центр общественных инициатив» на протяжении июня-июля 2020 в рамках проекта “Продвижение туристического потенциала старинного города Измаил”.

Об этом сообщил оргкомитет конкурса.

На участие в конкурсе было прислано 36 работ от жителей Измаила и других городов Украины, физических и юридических лиц. 6 работ-претендентов, выбранные Интернет-голосованием, были вынесены на рассмотрение Оргкомитета конкурса.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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