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Об экологических нарушениях можно сообщить со смартфона

Об экологических нарушениях можно сообщить со смартфона

Государственная экологическая инспекция запустила чат-бот Save Eco Bot, по которому можно сообщить об экологических нарушениях за несколько минут прямо со смартфона.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный.

«Если вы стали свидетелем вырубки леса, сброса промышленных стоков в реку или обнаружили несанкционированную свалку, можете, не покидая места нарушения, подать обращение через чат-бот Save Eco Bot» – пишет эколог.

По словам Андрея Малеваного, такая жалоба поступит в Госэкоинспекцию и станет основанием для проведения внеплановой проверки. А по ее результатам инспекция рассчитает убытки от противоправной деятельности, нарушителям предъявят штрафы и представят предписания по устранению нарушений.

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Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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