Об изменениях в работе «Инфоксводаканала»

Война внесла коррективы в работу предприятия Инфоксводоканал. Они касаются в первую очередь мер безопасности и необходимости пополнения запасов воды.
Об этом сообщил начальник информационного центра «Инфоксводоканала» Сергей Чабан.
«Мы временно приостановили работу абонентских отделов. Всё обслуживание переведено в режим онлайн. Проверки счетчиков воды и визиты контролеров временно остановлены.
Наш контакт центр работает круглосуточно. Его сотрудники могут ответить на любые вопросы.
Также у нас работают онлайн сервисы. Ими активно пользуются наши потребители».
Сергей Чабан призвал одесситов не верить фейкам и заверил, что оснований для паники нет. «Наши лаборанты каждый день проводят анализы качества воды. Питьевая вода соответствует всем критериям».
Инфоксводоканал поблагодарил горожан, которые вовремя оплачивают счета за предоставленные услуги.