Новости Одессы и Одесской области

Об изменениях в работе «Инфоксводаканала»

Об изменениях в работе «Инфоксводаканала»

Война внесла коррективы в работу предприятия Инфоксводоканал. Они касаются в первую очередь мер безопасности и необходимости пополнения запасов воды.

Об этом сообщил начальник информационного центра «Инфоксводоканала» Сергей Чабан.

«Мы временно приостановили работу абонентских отделов. Всё обслуживание переведено в режим онлайн. Проверки счетчиков воды и визиты контролеров временно остановлены.

Наш контакт центр работает круглосуточно. Его сотрудники могут ответить на любые вопросы.

Также у нас работают онлайн сервисы. Ими активно пользуются наши потребители».

Сергей Чабан призвал одесситов не верить фейкам и заверил, что оснований для паники нет. «Наши лаборанты каждый день проводят анализы качества воды. Питьевая вода соответствует всем критериям».

Инфоксводоканал поблагодарил горожан, которые вовремя оплачивают счета за предоставленные услуги.

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