В Одессе о “Привозе” снимут фильм за деньги государства

В 2021 году на украинские телеэкраны должна выйти кинолента об одесском “Привозе”.
Это будет документальное кино о буднях самого знаменитого рынка города.
Его режиссером и автором сценария выступит немецко-украинский кинодеятель Ева Нейман. Продюсером является Геннадий Кофман – руководитель кинокомпании “МаГиКа-Фильм”, с которой заключило договор Госкино.
Об этом сообщили в пресс-службе государственной структуры.
Так, Госкино договорилось с компанией о финансовой поддержке на сумму 3,4 миллиона гривен. А это около 95% всей стоимости производства фильма.
Известно, что ведомство выбрало проект кино в рамках конкурсного отбора. Там также вкратце рассказали о сюжете киноленты.
“Грузчик Андрей, прекрасная Незнакомка, «Застольные беседы» Плутарха, «точный вес», коты и тюлька, – отметили в Госкино. – Фильм «Привоз» задокументирует жизнь одного из старейших и крупнейших базаров Европы”.
Фото: Мария Котова
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