В Одессе о “Привозе” снимут фильм за деньги государства

В 2021 году на украинские телеэкраны должна выйти кинолента об одесском “Привозе”.

Это будет документальное кино о буднях самого знаменитого рынка города.

Его режиссером и автором сценария выступит немецко-украинский кинодеятель Ева Нейман. Продюсером является Геннадий Кофман – руководитель кинокомпании “МаГиКа-Фильм”, с которой заключило договор Госкино.

Об этом сообщили в пресс-службе государственной структуры.

Так, Госкино договорилось с компанией о финансовой поддержке на сумму 3,4 миллиона гривен. А это около 95% всей стоимости производства фильма.

Известно, что ведомство выбрало проект кино в рамках конкурсного отбора. Там также вкратце рассказали о сюжете киноленты.

“Грузчик Андрей, прекрасная Незнакомка, «Застольные беседы» Плутарха, «точный вес», коты и тюлька, – отметили в Госкино. – Фильм «Привоз» задокументирует жизнь одного из старейших и крупнейших базаров Европы”.

Фото: Мария Котова

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!