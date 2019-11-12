О важных одесских событиях предлагают узнавать из Телеграма: мэрия завела свой канал

Горсовет обзавелся собственным каналом в Телеграме.
Его можно найти по наименованию «Одеса. Офіційно».
Об этом сообщили в пресс-службе одесской мэрии.
На канал уже подписалось больше тысячи человек. Их будут информировать о происходящих в городе событиях, предупреждать о перекрытии дорог, ремонтных работах, изменениях движения транспорта, отключениях света и прочих коммуникаций.
Кроме того, там можно будет узнать о предстоящих городских мероприятиях, прочитать официальную информацию о решениях горсовета. А чиновники будут оставлять там их официальные комментарии по резонансным и волнующим горожан темам.
Фото: t.me/odesacityofficial