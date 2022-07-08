О ситуации на фронте на утро 135-го дня войны

Сегодня, в пятницу, 8 июля 2022 года, начались сто тридцать пятые сутки с начала полномасштабного вторжения путинских нацистов в Украину героического противостояния нашего народа оккупантам. О ситуации на фронте на утро сегодняшнего дня сообщает Генштаб ВСУ.

По официальной информации, на Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в составе и деятельности подразделений вооруженных сил Беларуси в приграничных районах Брестской и Гомельской областей не отмечается.

На Северном направлении враг обстрелял из реактивной артиллерии и минометов район населенного пункта Михальчина Слобода Черниговской области.

На Харьковском направлении оккупанты продолжают ведение оборонных действий. Враг обстреливал из артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков районы Харькова и населенных пунктов Никольское, Лебяже, Уды, Дементиевка, Верхний и Старый Салтов, Петровка, Русские Тишки и Байрак. Нанес авиаудару неподалеку от Петровки.

Украинские воины решительно подавили попытку вражеского штурма в направлении Дементиевки.

На Славянском направлении враг вел артобстрелы в районах населенных пунктов Волобуевка, Крестище, Гусаровка, Чеполь, Мазановка, Долина, Красное, Дибривное, Богородичное и Адамовка.

В районе Богородичного наши защитники нанесли врагу потери во время его очередной попытки наступления и отбросили оккупантов назад.

На Краматорском направлении оккупанты обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы Северска, Григорьевки, Белогоровки, Золотаровки, Серебрянки, Верхнекаменского, Звоновки и Раздолевки. Враг вел наступление в направлении Верхнекаменского с частичным успехом.

На Бахмутском направлении противник совершал обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Спирное, Ивано-Дарьевка, Берестово, Покровское, Вершина, Владимировка, Опросное, Торецк, Зайцево, Кодема, Клиново и Нью-Йорк. Нанес авиационные удары вблизи Вершины и Углегорской ТЭС.

Оккупанты наступают в направлении Веселой Долины и в районе населенного пункта Спирное, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются перестрелки вдоль линии соприкосновения с минометами, танками, ствольной и реактивной артиллерией. Враг нанес авиаудары неподалеку от Васильевки, Авдеевки, Новоселовки, Веселого и Новомихайловки.

На Южнобужском направлении враг пытается не допустить наступления сил обороны Украины. Оказывает систематическое огневое воздействие из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения для сковывания действий наших войск.

Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают наносить огненное поражение по скоплениям живой силы, военной технике и складам боеприпасов российских оккупантов.