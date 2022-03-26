О ситуации на фронтах на утро 31-го дня войны

Генштаб Вооруженных сил Украины информирует о ситуации на фронтах на утро субботы, 26 марта 2022 года. Напомним, сегодня пошли 31-е сутки героического противостояния украинского народа русскому военному вторжению.

По данным ВСУ, противник продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.

На отдельных направлениях враг не оставляет попыток ведения штурмовых действий, совершает авиационные налеты и пытается нанести огненное поражение отдельным подразделениям ВСУ, но безуспешно.

Оккупанты продолжают попытки восстановить боеспособность своих подразделений, пополнения боеприпасов и горюче-смазочных материалов с целью подготовки к возобновлению наступательных действий. При этом стоит отметить, что из-за нехватки квалифицированных кадров противник осуществляет комплектование подразделений, понесших существенные потери при ведении боевых действий с силами обороны, личным составом с низкими моральными качествами и лицами склонными к злоупотреблению наркотиками и алкоголем.

Кроме того, враг развернул практически все подразделения росгвардии, которые дислоцировались на территории аннексированного Крыма и отдельных районах Херсонской, Запорожской и Донецкой областей, с целью подавления сопротивления жителей Херсона, Геническа, Бердянска и в отдельных районах города Мариуполя.

Оккупанты также пытаются активизировать деятельность диверсионно-разведывательных групп на территории Киева с целью дестабилизации общественно-политической обстановки, нарушения системы государственного и военного управления.

В Генштабе ВСУ объясняют такие действия неспособностью быстро восполнить потери, осуществить надлежащую перегруппировку и применение войск для поддержки необходимого темпа ведения боевых действий и достижения конечной цели войны.

Учитывая высокий уровень потерь вооруженных сил РФ и вовлечения в боевые действия военнослужащих срочной службы, проведение весенней призывной кампании 2022 года, которая начинается 1 апреля этого года, может стать проблемной.

К тому же, просматривается тенденция резкого понижения количества контрактников по отношению к срочной службе. Таким образом, ухудшение социальной составляющей в результате международных санкций и потери в ходе войны в ближайшие недели, вероятно, обострят проблему комплектования российского войска качественным персоналом, полагают в ВСУ.

Кроме того, техника поступающая из складов хранения и арсеналов в оккупационные подразделения, пытающиеся восстановить боеспособность, находится в неудовлетворительном техническом состоянии вследствие небрежной предварительной эксплуатации и длительного хранения.

Группировка сил обороны продолжает обороняться на определенных направлениях и выполняет задачи территориальной обороны.

Так, группировка сил и средств обороны Киева отражает наступление противника,нанося ему огневое поражение и удерживает ранее определенные оборонные рубежи.

На Донецком и Луганском направлениях группировкой Объединенных сил отражены все вражеские атаки и нанесены существенные потери российским захватчикам. Украинскими воинами уничтожены 8 танков, 17 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники противника. Потери захватчиков в живой силе составили около 170 человек. Подразделениями противовоздушной обороны сбиты 3 самолета и 3 беспилотника (БПЛА) врага.

За прошедшие сутки группировка Воздушных с ВСУ уничтожила 12 воздушных целей врага (3 самолета, 3 БПЛА, вертолет и 5 крылатых ракет). Ударная авиация Воздушных сил под прикрытием истребителей нанесла сокрушительные ракетно-бомбовые удары по колоннам техники и скоплениям войск оккупантов.

Верьте в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим!

Фото с Facebook-страницы Генштаба ВСУ