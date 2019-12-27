Новый тариф на отопление в Одессе пока откладывается

Новый тариф на отопление грозит одесситам только в отопительном сезоне 2020 года, начало которого назначено на 15 октября. В мэрии Одессы гарантируют, что этой зимой платить за отопление горожане будут по еще старым ценам.

«Согласно закону Украины «О жилищно-коммунальных услугах», новые тарифы не могут вступить в силу ранее 1 мая 2020 года, следовательно, в нынешнем отопительном сезоне горожанам придется платить по нынешним тарифам», — сообщили в пресс-службе департамента городского хозяйства Одесского горсовета.

Кроме того, в этом отопительном сезоне прежней останется и система оплаты услуги. Речь о введении двухставочного тарифа на тепло, когда платить за услугу нужно будет в течение всего года, даже в отсутствии отопления. При этом до 15 октября 2020 года стоимость тарифа повышать не планируют.

– Одесситы будут платить круглый год, но сумма не изменится. Она будет разбита не на 6 месяцев отопительного сезона, а на 12. Таким образом, мы распределим поступление денежных средств и нам будет легче оперировать ими, – пояснила новая глава КП «Теплоснабжение города Одессы» Анна Позднякова.

Фото: storage1a.censor.net

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