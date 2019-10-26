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Новости Одессы и Одесской области

Новый одесский губернатор рассказал о своих первоочередных планах

Новый одесский губернатор рассказал о своих первоочередных планах

Глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый не намерен затягивать с решением критических для региона вопросов.

Об этом он заявил, выступая перед депутатами областного совета, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

“Две недели назад президент Владимир Зеленский назначил меня главой Одесской областной государственной администрации. И это время прошло очень быстро. Потому что с командой мы с утра и до глубокой ночи изучали проблемы региона. К сожалению, их оказалось немало. К счастью, эти проблемы можно решить”, – отметил Максим Куцый.

При этом среди своих первоочередных задач он назвал:

  • завершение строительства моста через Сухой лиман;
  • ремонт спортивного манежа “Олимпиец”;
  • спасение Украинского театра от закрытия.

“От нас зависит, будет Одесская область лидером”, – добавил глава области.

После этого Максим Куцый отправился в Киев на селекторное совещание с президентом.

Фото: пресс-служба ОГА

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