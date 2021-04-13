Новости Одессы и Одесской области

Новый одесский «грох»: бывший ресторан «Братислава» лишился части карниза (фото)

Новый одесский «грох»: бывший ресторан «Братислава» лишился части карниза (фото)

Сегодня с утра в самом центре Одессы, на углу улиц Дерибасовской и Екатерининской – большие хлопоты. Техника, рабочие, останки сорванных старых водосточных труб… Угол оцеплен со стороны обоих улиц.

Вечером 12 апреля здесь случился очередной «грох»: с фасада бывшего ресторана «Братислава» упал огромный фрагмент карниза.

К счастью, прохожие не пострадали, обломки задели лишь припаркованные рядом машины.

Ликвидация последствий «гроха» ведется за счет собственника здания.

Совсем недавно «Одесская жизнь» рассказывала об истории этого здания, в котором как раз собирались менять окна на «аутентичные».

Одесса, на углу улиц Дерибасовской и Екатерининской

За пару недель до «гроха»

Грох в центре Одессы8

Сегодня

Напомним, здание сравнительно новое, его строили на месте бывшего кафе, именовавшегося в народе «Рваные паруса». Строилось оно именно как ресторан. Поначалу именовался «Юбилейный», вскоре был переименован в «Братиславу»… Позже в этом здании работало казино и магазины. Незадолго до случившегося первый этаж здания покинул располагавшийся здесь магазин.

Смотрите нашу подборку фото, наглядно демонстрирующих, как выглядело это знаковое место в сердце города в разные годы и сегодня.

Дерибасовская, старая

До постройки ресторана «Юбилейный», 1960-е годы

Одесса, 1966 год, строительство ресторана

Строительство ресторана «Юбилейный» на углу улиц Дерибасовской и Карла Маркса. Одесса, 1966 год

Одесский ресторан «Братислава»

Ресторан «Братислава», советские времена

А вот так выглядит это место сегодня:

Грох в центре Одессы
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Грох в центре Одессы3
Грох в центре Одессы4
Грох в центре Одессы5
Грох в центре Одессы7
Грох в центре Одессы9
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Фото: ресурс «Старая Одесса в фото», Facebook-страница Николая Чепелева, здание за пару недель до «гроха» и сегодня – автора

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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