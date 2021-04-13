Новый одесский «грох»: бывший ресторан «Братислава» лишился части карниза (фото)

Сегодня с утра в самом центре Одессы, на углу улиц Дерибасовской и Екатерининской – большие хлопоты. Техника, рабочие, останки сорванных старых водосточных труб… Угол оцеплен со стороны обоих улиц.

Вечером 12 апреля здесь случился очередной «грох»: с фасада бывшего ресторана «Братислава» упал огромный фрагмент карниза.

К счастью, прохожие не пострадали, обломки задели лишь припаркованные рядом машины.

Ликвидация последствий «гроха» ведется за счет собственника здания.

Совсем недавно «Одесская жизнь» рассказывала об истории этого здания, в котором как раз собирались менять окна на «аутентичные».

Напомним, здание сравнительно новое, его строили на месте бывшего кафе, именовавшегося в народе «Рваные паруса». Строилось оно именно как ресторан. Поначалу именовался «Юбилейный», вскоре был переименован в «Братиславу»… Позже в этом здании работало казино и магазины. Незадолго до случившегося первый этаж здания покинул располагавшийся здесь магазин.

Смотрите нашу подборку фото, наглядно демонстрирующих, как выглядело это знаковое место в сердце города в разные годы и сегодня.

А вот так выглядит это место сегодня:

Фото: ресурс «Старая Одесса в фото», Facebook-страница Николая Чепелева, здание за пару недель до «гроха» и сегодня – автора