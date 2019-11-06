Новый курорт в Одесской области: Зеленский запустил проект «Магниты Украины»

Это проект, который призван сделать разные уголки страны привлекательными для инвестиций благодаря инновационным проектам. Среди них уже есть лидеры. Один из них – курорт в Одесской области.

Об этом сообщается на сайте «Магниты Украины».

Офис президента уже получил почти 2000 потенциальных проектов «магнитов». Среди удачных – новый курорт на Дунае, который назвали «Дунайская Ривьера». По информации на сайте, его площадь будет составлять 6,35 квадратных километров, 16 километров пляжа в длину и 500 метров в ширину.

Также среди понравившихся жюри и опубликованных на сайте «магнитов» есть проект развития острова Хортицы, территории Чернобыля, горного массива Полонины Боржавы и инновационного центра «Промприлад» в Ивано-Франковске.

На сайте можно заполнить форму и предоставить свой проект. Но следует учитывать критерии отбора:

долгосрочный социо-экономический эффект (20+ лет)

большой масштаб (более 10 млн евро)

имеет поддержку населения и будет им использоваться

символический проект

культурная дипломатия

реализация за 5 лет

«Магниты – это знаковые проекты, способные притягивать успех в Украину на глобальном уровне. Мы как государство заинтересованы в том, чтобы наша страна стала креативным центром вдохновения и реализации инноваций, которые приведут Украину к успешному будущему», – написал президент Украины Владимир Зеленский.

Фото: bessarabiainform.com