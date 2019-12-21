Новый год к нам мчится: куда пойти с ребенком в Одессе

21 декабря в Большом зале филармонии со специальной новогодней программой выступит Алексей Ботвинов. На фоне визуальных образов прозвучат шедевры мировой классики в исполнении одесского пианиста.

Полгода зрители телеканала «Интер» со всего мира собирали средства на благотворительном аукционе deti.inter.ua. В результате был приобретен современный аппарат УЗИ для отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Института педиатрии, акушерства и гинекологии (ИПАГ).

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