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Новости Одессы и Одесской области

Новый год к нам мчится: куда пойти с ребенком в Одессе

Новый год к нам мчится: куда пойти с ребенком в Одессе

Детская театральная афиша в предновогодние дни.

Оперный театр

пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.

29 декабря, 12.00 — «Щелкунчик»

Стоимость билетов — от 20 грн.

 

Театр музкомедии

ул. Пантелеймоновская, 3; тел.: 725-09-24, 705-11-11, 722-32-17 (автоответчик).

23, 28, 29 декабря, 11.00, 14.00 — «Чиполлино»

25, 27 декабря, 11.00 — «Чиполлино»

26 декабря, 18.00 — «Русалочка»

28 декабря, 18.00 — «Волшебник Изумрудного города»

Стоимость билетов — от 40 грн.

 

Украинский театр

ул. Пастера, 15; тел.: 723-21-27, 723-89-77 (касса).

28 декабря, 16.30 — «Тайна Алакрез»

Стоимость билетов — от 270 грн.

 

Русский театр

ул. Греческая, 48, тел.: 722-45-04 (касса).

23-29 декабря 11.00, 14.00 — «Новогодние проделки»

Стоимость билетов — от 80 грн.

 

Дом клоунов

ул. Ольгиевская, 23; тел.: 723-63-16.

25, 29 декабря, 12.00 — «Космическая у-та-та»

Стоимость билетов — от 120 грн.

 

Театр кукол

ул. Пастера, 15; тел.: 723-20-58.

25, 28, 29 декабря, 11.00, 13.30, 16.00 — «Бу-ра-ти-но!»

26, 27 декабря, 11.00 — «Бу-ра-ти-но!»

Стоимость билетов — от 100 грн.

 

Театр юного зрителя

ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).

28 декабря, 12.00 — «Все мыши любят сыр!»

29 декабря, 12.00 — «Двенадцать месяцев»

Стоимость билетов — от 60 грн.

Фото: kaktus.media

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Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ
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