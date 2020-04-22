Новый базар: «Работаем по мизеру!» (фото)

В соцсетях в связи с информацией о закрытии одесских рынков одесситы задают один и тот же вопрос: «А «Привоз» работает? А Новый работает?».

Другие одесситы отвечают, причем ответы совершенно разнятся. Одни пишут: «Все закрыто», другие отвечают, что работают.

Какова ситуация на Новом базаре? Сразу хочу отметить: эта ситуация — на день сегодняшний, что будет уже сегодня к вечеру, пока неизвестно.

Новый базар работает. Но, как четко отметила одна из продавцов, «работаем по мизеру».

Вход на рынок, как гласит объявление, ограничили. Закрыли некоторые ворота. На рынок лучше всего теперь попасть только через центральный вход с Торговой, на оптовый — тоже с Торговой, только через другой вход.

Как мы неоднократно рассказывали, с самого начала карантина здесь торговали только продуктами питания и только санитарно-гигиеническими товарами, все остальное закрылось. Многие потеряли работу.

Теперь — картина та же, но даже из тех лотков-магазинчиков, которые торговали всем вышеперечисленным, тоже позакрывались многие точки.

— Почему магазинчик закрыт?! Я ж только здесь масло привыкла покупать! — взывает одесситка.

Между тем, на магазинчике висит замок, придется отвыкать. Большой рыбный магазин на Новом тоже закрыт сегодня на замок. На других ларьках-магазинчиках — та же картина.

Покупатели, которых, кстати, стало еще меньше, чем было, возмущаются происходящим: здесь, мол, чистенько так, все на открытом воздухе, безопасно. Некоторые клянут «супермаркеты, где толпа и вообще черт знает что». «У вас тут что, период полузакрытия?!», «Такая забота о нас, прям дальше некуда, все только ухудшают!», — возмущаются покупатели.

Продавщица в одном из ларьков предупреждает: «Могут вообще закрыть. Мы и сами не знаем, что будет через час. Продукцию заказываем в самых малых количествах. И чего нас закрывать? Вроде и все меры соблюдаем — больше, чем в больших продуктовых магазинах, между прочим…».

Общее недовольство — такова карантинная картина дня сегодняшнего на Новом базаре.

Вот так сегодня выглядит Новый базар. Вот так сегодня выглядит Новый базар. Вот так сегодня выглядит Новый базар. Вот так сегодня выглядит Новый базар. Вот так сегодня выглядит Новый базар. Вот так сегодня выглядит Новый базар.

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