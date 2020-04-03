Новые случаи за ночь: сколько людей заболело коронавирусом в Одесском регионе?

Два новых случая подтвердили минувшей ночью, сообщает МОЗ.
Таким образом, по состоянию на 10 утра 3 апреля в Одессе и области зафиксировано 20 лабораторно подтвержденных случаев заболевания. За последние сутки подтвердилась инфекция у 6 пациентов.
Один вернулся из-за границы, еще трое заразились в Украине. Об остальных пока не сообщается.
По данным МОЗ, за ночь также добавилось 45 новых случаев в целом по стране. За сутки их 138.
Так, к 10 утра 3 апреля в Украине зарегистрировано 942 случая заболевания.
23 человек скончалось, 19 побороли инфекцию.
Фото: МОЗ
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