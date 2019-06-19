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Новости Одессы и Одесской области

Новые разметки для пешеходов рисуют даже дети

Новые разметки для пешеходов рисуют даже дети

Специалисты коммунального учреждения “СМЭП” наносят все больше предупредительных надписей на дорогах Одессы. Возле детских садов, школ и лагерей появляются новые дорожные разметки для пешеходов.

Как рассказали в пресс-службе Одесского горсовета, с 1 июня 2019 года коммунальщики выполнили такие работы по проспекту Небесной Сотни, ул. Среднефонтанской, Среднефонтанской площади, ул. Жуковского, ул. Греческой, ул. Бунина, ул. Осипова, ул. Польской, ул. Маразлиевской и ул. Нахимова.

Не остались в стороне и дети: сегодня они провели акцию по нанесению предупредительных надписей на переходе без светофоров. Ребята нанесли кислотно-желтой краской надпись “Подивись”, призывающую каждого пешехода быть внимательным в отношении приближающихся автомобилей. Об акции рассказал на своей странице в Facebook Анатолий Кавун.

Фото: пресс-служба Одесского горсовета и Анатолий Кавун

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