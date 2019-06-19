Новые разметки для пешеходов рисуют даже дети

Специалисты коммунального учреждения “СМЭП” наносят все больше предупредительных надписей на дорогах Одессы. Возле детских садов, школ и лагерей появляются новые дорожные разметки для пешеходов.

Как рассказали в пресс-службе Одесского горсовета, с 1 июня 2019 года коммунальщики выполнили такие работы по проспекту Небесной Сотни, ул. Среднефонтанской, Среднефонтанской площади, ул. Жуковского, ул. Греческой, ул. Бунина, ул. Осипова, ул. Польской, ул. Маразлиевской и ул. Нахимова.

Не остались в стороне и дети: сегодня они провели акцию по нанесению предупредительных надписей на переходе без светофоров. Ребята нанесли кислотно-желтой краской надпись “Подивись”, призывающую каждого пешехода быть внимательным в отношении приближающихся автомобилей. Об акции рассказал на своей странице в Facebook Анатолий Кавун.

Фото: пресс-служба Одесского горсовета и Анатолий Кавун