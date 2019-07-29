Новые правила размещения внешней рекламы: как изменится Одесса

Рекламные конструкции станут меньше, а их размещение обойдется дороже. Такое решение было принято на заседании исполкома Одесского горсовета.

Согласно новым правилам размещения наружной рекламы, ее размеры ограничили. В частности:

размер рекламных конструкций на фасадах не может превышать 3 кв.м;

стационарные наземные конструкции должны быть не более 4,5 кв.м;

рекламная пленка на окнах и дверях не должна превышать 30% от размера плоскости.

Это означает, что полностью заклеивать окна заведений рекламой и вывесками, как это делается сейчас, — нельзя.

Также изменены правила утилизации демонтированных незаконных конструкций. Срок их хранения на штраф-площадках ограничили одним годом. В мэрии предполагают, что это позволит значительно экономить средства городского бюджета.

Кроме того, с 1 августа перестанут выдавать разрешения на размещение рекламы на электроопорах и фонарных столбах. Разрешения, полученные ранее, будут действовать до конца указанного в документе срока.

При этом тарифы на размещение наружных рекламных конструкций вырастут на 60%.

Отметим, цена на размещение рекламы поднялась впервые за последние десять лет.