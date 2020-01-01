Новогоднее волшебство: одесситам устроили 3D-шоу на Думской площади (видео)

Как Одесса будет встречать Новый год, и о чем не стоит забывать во время праздника Главные улицы Одессы уже полностью украшены, практически все поздравления и советы от чиновников и должностных лиц касательно празднования уже сказаны. Мы хотим напомнить, как город готовился к празднику и какие мероприятия ожидаются в этот день. ПОДРОБНЕЕ

«Праздники тут»: новогодняя пробежка по одесско-рекламным дорогам Праздников много не бывает, праздников хочется всегда. И, как по мне, наш ежедневный одесский праздник — это шагающая вперед семимильными шагами уличная реклама. Ну не случайно же одно из заведений в городе так и называется — «Праздники тут». Еще и стрелочка изображена. ПОДРОБНЕЕ