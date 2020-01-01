Новогоднее волшебство: одесситам устроили 3D-шоу на Думской площади (видео)

Одесса встретила Новый год массовыми гуляниями на центральных улицах города.
На новогоднем концерте в Одессе выступили «НеАнгелы» и «Леприконсы», а ведущим был Дядя Жора. Зрителей ожидало множество сюрпризов, викторины, конкурсы и праздничный фейерверк.
Особенным подарком стало яркое 3D-шоу на Думской площади.
Видео смонтировано на основе прямой трансляции Одесского горсовета
Фото: omr.gov.ua
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