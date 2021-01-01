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Новогоднее дежурство оказалось последним в жизни одесского полицейского

Новогоднее дежурство оказалось последним в жизни одесского полицейского

В Одессе во время новогоднего дежурства умер майор полиции особого назначения.

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Как пишет «Думская», ссылаясь на свои источники, тело полицейского 1976 года рождения без признаков насильственной смерти обнаружили накануне ранним утром. Он скоропостижно скончался в своем служебном кабинете в административном здании на Люстдорфской дороге, 26/57.

Как сообщили источники, майор полиции заступил на суточное дежурство 30 декабря в качестве помощника ответственного роты №4. На состояние здоровья не жаловался и не болел.

Обстоятельства и причина смерти выясняют правоохранители.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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