Новогоднее дежурство оказалось последним в жизни одесского полицейского

В Одессе во время новогоднего дежурства умер майор полиции особого назначения.

Как пишет «Думская», ссылаясь на свои источники, тело полицейского 1976 года рождения без признаков насильственной смерти обнаружили накануне ранним утром. Он скоропостижно скончался в своем служебном кабинете в административном здании на Люстдорфской дороге, 26/57.

Как сообщили источники, майор полиции заступил на суточное дежурство 30 декабря в качестве помощника ответственного роты №4. На состояние здоровья не жаловался и не болел.

Обстоятельства и причина смерти выясняют правоохранители.