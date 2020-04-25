Новое о субсидии: как украинцам помогут платить за коммуналку в карантин

Меры, направленные на социальную поддержку населения в период борьбы с распространением коронавируса, коснулись пенсионного обеспечения, а также коммунальной сферы. В частности, смягчены требования при назначении субсидий на летний период. Есть возможность оформить помощь на оплату коммуналки для тех, кто недавно лишился работы. Кроме того, в период карантина нельзя приостановить выплату субсидии, даже если обнаружат нарушения. Подробнее об этом и о многом другом читайте в нашем материале.

Вопрос 1. Кому не надо обращаться за назначением субсидии на летний период?

25 марта было принято Постановление Кабмина «Об особенностях предоставления жилищных субсидий» №247. Благодаря этому документу упрощен порядок получения субсидии на период установления карантина.

Так, с мая всем домохозяйствам, которые получали субсидию в отопительном периоде 2019-2020 года, субсидии на следующий период будут назначены автоматически.

Не придется переоформлять государственную помощь на оплату коммунальных услуг и тем, кому ранее назначение субсидий проводилось по решению комиссии на основании акта обследования условий проживания. Это, в частности, касается случаев, когда:

– в составе домохозяйства есть лица, достигшие 18-летнего возраста на начало периода, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии;

– в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;

– в составе домохозяйства количество фактически проживающих лиц меньше, чем количество зарегистрированных лиц;

– получатель субсидии обращается за назначением жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива;

– получатель субсидии арендует жилье.

Вопрос 2. Могут ли приостановить выплату субсидии во время карантина?

Порядок назначения жилищных субсидий прописан в Постановлении Кабмина №848 от

21 октября 1995 года (с многочисленными изменениями)*. В пункте 119 этого Порядка оговаривается ряд условий, при которых выплата ранее назначенной субсидии прекращается.

Постановление №247 вносит коррективы в данный пункт. Таким образом на время карантина приостанавливать выплату назначенной субсидии запрещается, если:

– получатель субсидии не выполняет обязательства по договору о реструктуризации задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг;

– в заявлении и (или) декларации получатель субсидии отметил недостоверные данные, что повлияло на определение его права на государственную помощь;

– получатель субсидии не сообщил:

= об изменении в составе семьи члена домохозяйства;

= о наличии транспортного средства, которому меньше 5 лет;

= о покупке земельного участка, квартиры или товаров на сумму более 50 тыс. гривен;

– во время обследования материально-бытовых условий домохозяйства были выявлены признаки нарушения норм законодательства, которые повлияли на назначение жилищной субсидии или определение ее размера на сумму, превышающую 10 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (то есть более 170 грн.);

– застрахованное лицо не платит единый социальный взнос или платит его в размере меньше, чем минимальный.

Уточним, что, если не брать во внимание особые обстоятельства, которые возникли в связи с распространением коронавируса, нарушение норм вышеупомянутого пункта 119 влечет за собой не только отмену субсидии, но и возврат государству незаконно полученных сумм помощи.

Недавно Министерство финансов отчиталось по итогам проверки получателей государственной помощи в 2019 году. В результате должны быть возвращены обратно в госбюджет субсидии на сумму 13,7 млн. гривен, льготы на сумму 2,6 млн. гривен, социальная помощь на сумму 11,1 млн. гривен. Среди основных нарушений – наличие незадекларированного имущества, транспортных средств, земельных участков, приобретение товаров на сумму, превышающую 50 тыс. гривен. Также установлены случаи предоставления субсидий, льгот и выплаты пособий умершим гражданам. По окончании действующих сейчас особых мер за все указанные нарушения снова придется отвечать. Чтобы избежать проблем, получатели субсидии должны в течение 30 дней сообщать в социальную службу об изменении состава семьи, крупных покупках и т.д. И, конечно, вносить в декларацию все данные об имеющемся имуществе и источниках доходов.

Вопрос 3. Дадут ли субсидию всем безработным?

За месяц карантина количество безработных в Украине выросло на 1-1,3 млн. и составляет 2,5-2,8 млн. человек. По оценкам Торгово-промышленной палаты, уровень безработицы в настоящее время – 13,7-15,4%. Это самый высокий показатель за последние 15 лет.

Постановление Кабмина «Об особенностях предоставления жилищных субсидий» предписывает упрощенный порядок назначения субсидии для граждан, уволенных с работы в период карантина (в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 40 Кодекса законов о труде) и зарегистрированных в службе занятости.

Если обратиться к Кодексу законов о труде, речь идет о лицах, с которыми разорвали трудовой договор по инициативе работодателя в следующих случаях:

– изменения в организации производства и труда;

– при выявлении несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации или состояния здоровья, препятствующих продолжению данной работы;

– систематического неисполнения работником своих обязанностей без уважительных причин, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или общественного взыскания;

– прогула (в том числе отсутствия на работе более трех часов в течение рабочего дня) без уважительных причин;

– неявки на работу в течение более четырех месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности, не считая отпуска по беременности и родам, если законодательством не установлен более длительный срок сохранения места работы (должности) при определенном заболевании;

– восстановления в должности работника, ранее выполнявшего эту работу;

– появления на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения;

– призыва или мобилизации владельца – физического лица во время особого периода;

– при выявлении несоответствия работника занимаемой должности, на которую он принят, или выполняемой работе в течение испытательного срока.

Внимание

При расчете субсидии таким лицам учитывается размер назначенной помощи по безработице без учета сумм полученной заработной платы.

Вопрос 4. Как изменились нормы потребления коммунальных услуг для получателей субсидии?

Сейчас большинство жителей Украины находится дома и, соответственно, потребляет больше коммунальных услуг. По этой причине на время карантина получателям субсидий увеличили нормы потребления коммунальных услуг на 50%, что в среднем принесет дополнительных 300 гривен субсидии. Управления социальной защиты населения уже делают перерасчет мартовских субсидий.

Применять увеличенные нормы будут на полный месяц, то есть независимо от количества дней действующего карантина. К примеру, карантин объявили с 12 марта, а увеличенный на 50% норматив будет применяться в течение всего марта. Какой объем расходов покроет государство – смотрите в таблице.

Нормы потребления коммунальных услуг (с марта 2020 г.)

Услуга Социальная норма до карантина Социальная норма на период карантина Электроэнергия в домах с электроплитами (при отсутствии горячей воды) 130 кВт на семью + 30 кВт на каждого другого члена семьи но не более 250 кВт на домохозяйство 195 кВт на семью + 45 кВт на каждого другого члена семьи но не более 375 кВт на домохозяйство Электроэнергия в домах без электроплит (при наличии централизованной холодной воды и отсутствии горячей воды и газовых водонагревателей) 100 кВт на семью + 30 кВт на каждого другого члена семьи но не более 220 кВт на домохозяйство 150 кВт на семью + 45 кВт на каждого другого члена семьи но не более 330 кВт на домохозяйство Электроэнергия (для остальных потребителей – т.е. кроме указанных выше) 70 кВт на семью + 30 кВт на каждого другого члена семьи но не более 190 кВт на домохозяйство 105 кВт на семью + 45 кВт на каждого другого члена семьи но не более 285 кВт на домохозяйство Холодная вода при отсутствии централизованного снабжения горячей водой 3,6 куб.м на человека 5,4 куб.м на человека Водоотведение 3,6 куб.м на человека 5,4 куб.м на человека Газ при наличии газовой плиты и отсутствии газового водонагревателя 5,4 куб.м на человека 8,1 куб.м на человека Газ при наличии газовой плиты и газового водонагревателя 10,5 куб.м на человека 15,75 куб.м на человека

Вместе с тем на некоторые виды услуг нормы потребления не изменились, в частности:

– на услуги по поставке тепловой энергии и индивидуального отопления;

– на услуги по вывозу мусора;

– на услуги по управлению многоквартирным домом.

Внимание

Нормы потребления на некоторые виды коммунальных услуг увеличиваются только для получателей субсидии. Для лиц, имеющих право на льготы по оплате коммунальных услуг, нормы потребления не изменились.

Вопрос 5. Сколько выделяют денег на покупку угля и сжиженного газа?

Получатели субсидий и льготники, которые не имеют централизованного отопления, один раз в год получают компенсацию для возмещения расходов на приобретение твердого топлива и сжиженного газа. Сумма компенсации ежегодно увеличивается, так как рассчитывается с учетом индекса потребительских цен.

В 2020 году стоимость твердого топлива и сжиженного газа составила:

– одна тонна угля – 2746,75 грн. (было 2603,55 грн.);

– один баллон сжиженного газа (21 кг) – 274,68 грн. (было 260,36 грн.).

Постановлением Кабинета Министров №356 от 23 апреля 2012 года (в редакции от 6 марта 2020 года) установлены нормы потребления указанных ресурсов, в соответствии с которыми будут предоставляться наличные для возмещения расходов на их приобретение:

– для льготников:

= твердое топливо – 1 тонна на домохозяйство в год;

= сжиженный газ – 1 баллон на домохозяйство в год;

– для получателей субсидий:

= твердое топливо – 2 тонны на домохозяйство в год;

= сжиженный газ:

+ 1-2 человека – 2 баллона (42 кг);

+ 3-4 человека – 3 баллона (63 кг);

+ 5 и более человек – 4 баллона (84 кг).

Льготникам компенсацию выплачивают только на основании заявления, которое следует предоставить в управление социальной защиты населения. К заявлению необходимо также приложить справку о наличии в жилом помещении печного отопления и (или) кухонного очага на твердом топливе.

Внимание

Если потребитель, имеющий право на льготы, выбрал субсидию и получает ее с начала 2020 года, то он не имеет права получать монетизированную льготу на приобретение твердого топлива и сжиженного газа в течение всего 2020 года. Напомним, что потребители имеют право только на один вид государственной помощи – или льготу, или субсидию.

*«Об установлении минимальных норм обеспечения населения твердым и жидким печным бытовым топливом и сжиженным газом и предельных показателей их стоимости для предоставления льгот и жилищных субсидий».

Полезный телефон

По вопросам, связанным с получением субсидий, льгот и социальных выплат, можно звонить на правительственную горячую линию: 15-45 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов).

Только факт

Более 3 млн. человек получили субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в марте 2020 года.

Фото: Вести

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