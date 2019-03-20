﻿ Новая станция переливания крови открылась в Одессе - Одесская Жизнь

Пока отделение работает в тестовом режиме. Полноценно оно заработает после завершения необходимых проверок.

В городской клинической больнице №11 открыли отделение переливания крови. Об этом сообщают в пресс-службе Одесского горсовета.

Отделение полностью отремонтировали, а также заменили в нем все инженерные коммуникации и обшили стены специальными медицинскими панелями. Для станции переливания крови также закупили новое медоборудование и подготовили квалифицированных медработников.

Планируется, что в дальнейшем новая станция переливания обеспечит донорской кровью и ее компонентами все городские больницы, а затем и родильные дома.

Ранее “Одесская жизнь” сообщала, что новая станция переливания крови откроется на Слободке.

Фото: пресс-служба Одесского горсовета.