﻿ Новая станция переливания крови открылась в Одессе - Одесская Жизнь

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Новая станция переливания крови открылась в Одессе

Новая станция переливания крови открылась в Одессе

Пока отделение работает в тестовом режиме. Полноценно оно заработает после завершения необходимых проверок.

В городской клинической больнице №11 открыли отделение переливания крови. Об этом сообщают в пресс-службе Одесского горсовета.

Отделение полностью отремонтировали, а также заменили в нем все инженерные коммуникации и обшили стены специальными медицинскими панелями. Для станции переливания крови также закупили новое медоборудование и подготовили квалифицированных медработников.

станция переливания крови

Планируется, что в дальнейшем новая станция переливания обеспечит донорской кровью и ее компонентами все городские больницы, а затем и родильные дома.

Ранее “Одесская жизнь” сообщала, что новая станция переливания крови откроется на Слободке.

Фото: пресс-служба Одесского горсовета.

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