Ночной дождь и сильный ветер – прогноз погоды в Одессе на 14 октября

Погода в Одессе 12 октября: какой прогноз дали синоптики В Одессе в понедельник, 12 сентября, будет переменная облачность и без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-15 °С, днем ​​18-23 °С. Об этом сообщил Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ