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Ночной дождь и сильный ветер – прогноз погоды в Одессе на 14 октября

Ночной дождь и сильный ветер – прогноз погоды в Одессе на 14 октября

Завтра, в среду, 14 октября, в Одессе ожидается переменная облачность. Ночью возможен небольшой дождь.

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Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

По данным синоптиков, завтра будет дуть юго-западный ветер. Его скорость составит 9-14 м/с, ночью местами порывы до 15-17 м/с. Ночная температура воздуха составит 9-14 градусов выше нуля. Днем она поднимется до +17+22 °С.

По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, ночью местами порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +9+14 °С, днем +17+22 °С.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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