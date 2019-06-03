Ночная буря спровоцировала падение деревьев

Одесситы сообщают о четырех упавших ветках и деревьях, которые перегородили движение.

Дерево, упавшее на углу ул. Довженко и пр. Шевченко, блокировало выезд на проспект Шевченко.

Ветка рухнула на трамвайные пути маршрута №13 между управлением Патрульной полиции области и пр. Небесной Сотни. Сейчас трамваи курсируют нормально.

Еще одно дерево обвалилось на ул. Профессора Нищинского. Об этом сообщается в Фейсбук-группе “Подслушано в Одессе”.

Еще одна ветка упала в районе управления СБУ области на углу улиц Еврейской и Греческой. Она перегородила тротуар практически полностью, сообщает Пушкинская.

По сообщению информационного центра КП “Одесгорэлектротранс”, на сейчас все трамвайные и троллейбусные маршруты работают в штатном режиме.

Фото: ФБ-группа “Подслушано в Одессе” и “Пушкинская”.