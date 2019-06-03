fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Ночная буря спровоцировала падение деревьев

Ночная буря спровоцировала падение деревьев

Одесситы сообщают о четырех упавших ветках и деревьях, которые перегородили движение.

Дерево, упавшее на углу ул. Довженко и пр. Шевченко, блокировало выезд на проспект Шевченко.

Ветка рухнула на трамвайные пути маршрута №13 между управлением Патрульной полиции области и пр. Небесной Сотни. Сейчас трамваи курсируют нормально.ветка трамвай

Еще одно дерево обвалилось на ул. Профессора Нищинского. Об этом сообщается в Фейсбук-группе “Подслушано в Одессе”.

Еще одна ветка упала в районе управления СБУ области на углу улиц Еврейской и Греческой. Она перегородила тротуар практически полностью, сообщает Пушкинская.сбу одесса

По сообщению информационного центра КП “Одесгорэлектротранс”, на сейчас все трамвайные и троллейбусные маршруты работают в штатном режиме.

Фото: ФБ-группа “Подслушано в Одессе” и “Пушкинская”.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить