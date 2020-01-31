Ночью в Одессе и области было землетрясение

Землетрясение было в горах Румынии и распространилось на территорию Одесской области.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, землетрясение прошло без негативных последствий. Обращений граждан не поступало.

По данным Главного центра специального контроля Национального космического агентства, 31 января в 3:26 зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,1 на территории Румынии (горный хребет Вранча).

Некоторые одесситы, особенно жители верхних этажей, ощутили ночью толчки.

Фото: bessarabia.ua

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