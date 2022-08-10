Ночью в Одессе гроза и сильный ветер: погода 11 августа

Погода в Одессе 10 августа: ветрено и жарко Завтра, в среду, 10 августа 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается жаркая, но ветреная погода, передает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе усилится ветер – объявлено штормовое предупреждение В ночь на среду, 10 августа 2022 года, а также днем в Одессе и Одесской области усилится ветер. В регионе объявлено штормовое предупреждение. ПОДРОБНЕЕ

Прогноз погоды: 8 августа Одессу накроет жара В понедельник, 8 августа, синоптики прогнозируют в Одессе погоду без осадков, температура воздуха днем до +34°С, в области до +36°С. ПОДРОБНЕЕ