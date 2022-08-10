Ночью в Одессе гроза и сильный ветер: погода 11 августа

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Одессе и области. В ночь на 11 августа город и окрестности ждет гроза и сильный ветер.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
11 августа 2022 г. в Одессе синоптики прогнозируют погоду облачную с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь.
Ветер северный 9-14 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура ночью 18-20°С, днем 30-32°С.
Температура морской воды 24-25°С.
Погода в Одесской области
Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь,
гроза. Ветер северный 9-14 м/с, ночью местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 15-20°С, днем 27-32°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
В связи с ухудшением погодных условий (ночью 11 августа ожидаются порывы северного ветра до 15-20 м/с) одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть внимательными, максимально ограничить перемещение и поездки по городу, особенно пожилых, детей и беременных женщин.
Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями — из-за сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.