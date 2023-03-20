Ночью 21 марта в Одессе и Одесском районе снова отключат свет

Энергетики продолжают улучшать свои сети, но для этого в ночь с 20 на 21 марта в части Одессы и Одесского района может временно отсутствовать свет.

Об этом сообщили в ДТЭК “Одесские электросети”.

В сообщении говорится ночью 21 марта будет переподключать высоковольтное оборудование. В период с 00:00 до 06:00 возможны непродолжительные перерывы в электроснабжении для жителей Одесского района, в том числе проживающих в Малиновском районе города Одессы.

Для жителей Суворовского, Приморского, Киевского районов города Одессы, а также других районов области ограничений в электроснабжении не планируется.

Также 21 марта с 8.00 до 17.00 будут проводить ремонтные работы на одной из подстанций области. В целях безопасности выполнения работ временно будет обесточен город Теплодар Одесского района.

Эти работы необходимы для повышения надежности электроснабжения.