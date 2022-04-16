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Ночь в Одессе прошла под сигналы тревоги (видео)

Ночь в Одессе прошла под сигналы тревоги (видео)

Ночь на субботу, 16 апреля 2022 года, в Одессе и Одесской области прошла под звуки воздушной тревоги.
Об этом сообщил в утреннем видеообращении спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.

При этом наши силы обороны, отмечает спикер ОВА, продолжают стоять на страже нашей безопасности и выполнять боевые задания, а силы противовоздушной обороны выполняют свои задачи и сбивают подозрительные объекты.

По словам Братчука, враг пытается возобновить интенсивную воздушную разведку и днем и ночью, но благодаря бдительности местных жителей, часть российских дронов уничтожена.

Также глава ОВА напоминает о необходимости сообщать о подозрительных личностях и предостерегает: ни в кое случае нельзя подбирать подозрительные предметы.

 

⚡ Доброго ранку, ми з Одеси!

Ніч пройшла під сигнали тривоги. Ворог намагається відновити інтенсивну повітряну розвідку. Сили оборони продовжують виконувати завдання за призначенням.

Дякую усім одеситам та мешканцям області, хто повідомляє про рашистські дрони.

Разом до Перемоги і миру!

🇺🇦

Опубликовано Сергеем Братчуком Пятница, 15 апреля 2022 г.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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