fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Ни денег, ни балкона: одесситку заставили разрушить самострой и заплатить за него

Ни денег, ни балкона: одесситку заставили разрушить самострой и заплатить за него

На Черемушках на одном из домов еще в прошлом году небольшой балкон вдруг внезапно разросся до огромных размеров.

Как оказалось, его соорудили по просьбе жительницы дома.

Об этом со ссылкой на судебный реестр сообщает pushkinska.net.

Как указано в материалах дела, балкон расширили, увеличив “геометрические размеры”.

Уже тогда стало известно, что строение появилось без всяких разрешительных документов. Так как согласия на строительство никто не давал, коммунальщики потребовали его остановить.

Тем не менее, гражданка все же завершила начатое и достроила свой балкон. Им, кстати, можно полюбоваться до сих пор.

Однако горожанке придется вскоре его убрать. Дело в том, что Малиновская райадминистрация подала в суд на предприимчивую жительницу дома.

А недавно стало известно, что Служители Фемиды удовлетворили этот иск. Теперь женщина обязана снести часть балкона, оставив только ту, что была на доме изначально. Кроме того, ей придется заплатить суду 1,9 тыс. грн.

Фото: mayak.org.ua

Читайте также: 

К одесскому дому с самым длинным балконом пристроили короткий лифт

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить