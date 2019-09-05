Ни денег, ни балкона: одесситку заставили разрушить самострой и заплатить за него

На Черемушках на одном из домов еще в прошлом году небольшой балкон вдруг внезапно разросся до огромных размеров.

Как оказалось, его соорудили по просьбе жительницы дома.

Об этом со ссылкой на судебный реестр сообщает pushkinska.net.

Как указано в материалах дела, балкон расширили, увеличив “геометрические размеры”.

Уже тогда стало известно, что строение появилось без всяких разрешительных документов. Так как согласия на строительство никто не давал, коммунальщики потребовали его остановить.

Тем не менее, гражданка все же завершила начатое и достроила свой балкон. Им, кстати, можно полюбоваться до сих пор.

Однако горожанке придется вскоре его убрать. Дело в том, что Малиновская райадминистрация подала в суд на предприимчивую жительницу дома.

А недавно стало известно, что Служители Фемиды удовлетворили этот иск. Теперь женщина обязана снести часть балкона, оставив только ту, что была на доме изначально. Кроме того, ей придется заплатить суду 1,9 тыс. грн.

Фото: mayak.org.ua

Читайте также:

К одесскому дому с самым длинным балконом пристроили короткий лифт