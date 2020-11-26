Незаконно посещал Крым: в Одесской области пограничники не пустили в Украину телевизионщика из РФ (видео)

Как сообщает Госпогранслужба Украины, мужчина 1971 года рождения намеревался пересечь границу на авто через пункт пропуска «Кучурган», что в Одесской области. Он заявлял, что планирует транзитом проехать из Молдовы в Россию.

Однако во время паспортного контроля в отношении россиянина сработала база данных. Как выяснилось, у пограничников в отношении него уже была предварительная информация о незаконном посещении им Крыма, оккупированного его страной.

Помимо этого, пограничники установили, что в период оккупации украинского полуострова мужчина незаконно посещал Крым авиасообщением с территории РФ. Там он проводил видеосъемки для телеканала Russia Today.

Из-за нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее пограничники отказали россиянину в пересечении украинской границы и запретили ему въезд в Украину на три года.