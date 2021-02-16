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Неумолимая статистика: сколько украинцев насчитал Госстат?

Неумолимая статистика: сколько украинцев насчитал Госстат?

В Государственной службе статистики назвали численность населения Украины.
Соответствующие данные обнародованы на сайте Госстата.

Так, по состоянию на 1 декабря 2020 года, численность населения в Украине составляла 41,63 миллионов человек. С января по ноябрь количество украинцев уменьшилось на 272,5 тысячи. За это время граждан Украины умерло почти вдвое больше, чем родилось: на 100 умерших – 49 новорожденных.

Всего за этот период родилось 268,89 тысяч малышей. Умерли 549,17 тысяч человек, из них 1812 детей в возрасте до года.

Естественное сокращение населения в Украине за 11 месяцев 2020 года составило 280,27 тысяч человек, а миграционный прирост населения за этот период достиг 7,78 тысяч.

Напомним, по состоянию на 1 ноября 2020 года, численность населения Украины составила 41,67 миллион человек. С начала года она сократилась на 0,55%, или 231,6 тысячу человек.

Ранее Кабинет министров Украины одобрил проведение Всеукраинской переписи населения в 2023 году.

Фото: shotam.info

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Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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