Несмотря на нелетную погоду, одесситы гуляли в парке с елкой и Дедом Морозом (фото)

В Одессе 14 декабря в субботу весь день был туман, дождь и сырость.
Но несмотря на хмурую погоду, многие горожане решили не сидеть дома и отправились гулять.
Так, к примеру, народ собрался в парке имени Шевченко, передает odessa.online.
Там одесситы дружно украсили к Новому году елку возле “Ракушки”.
Малышня и взрослые водили хороводы и участвовали в веселых конкурсах с призами и подарками.
Детвору развлекали Дед Мороз и Снегурочка.
Рядом расположились народные умельцы, продающие в палатках игрушки, а также торговцы различных угощений и горячих напитков.
К слову, гуляния там продлятся и в воскресенье, 15 декабря. А Дед Мороз, в свою очередь, пообещал, что обеспечит к завтрашнему дню хорошую погоду.
Кстати, устроители народных гуляний у “Ракушки” – сотрудники КП “Парки Одессы”.
Фото: odessa.online
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