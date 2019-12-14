Несмотря на нелетную погоду, одесситы гуляли в парке с елкой и Дедом Морозом (фото)

В Одессе 14 декабря в субботу весь день был туман, дождь и сырость.

Но несмотря на хмурую погоду, многие горожане решили не сидеть дома и отправились гулять.

Так, к примеру, народ собрался в парке имени Шевченко, передает odessa.online.

Там одесситы дружно украсили к Новому году елку возле “Ракушки”.

Малышня и взрослые водили хороводы и участвовали в веселых конкурсах с призами и подарками.

Детвору развлекали Дед Мороз и Снегурочка.

Рядом расположились народные умельцы, продающие в палатках игрушки, а также торговцы различных угощений и горячих напитков.

К слову, гуляния там продлятся и в воскресенье, 15 декабря. А Дед Мороз, в свою очередь, пообещал, что обеспечит к завтрашнему дню хорошую погоду.

Кстати, устроители народных гуляний у “Ракушки” – сотрудники КП “Парки Одессы”.

Фото: odessa.online

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