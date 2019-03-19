Непредвзятый взгляд: как выглядят одесские фонтаны перед запуском?

1 апреля в Одессе обещают запустить несколько главных городских фонтанов. Сейчас их начали приводить в порядок.
В пресс-службе горсовета уже сообщили, какие фонтаны включат первыми — это фонтаны в Горсаду, Стамбульском и Греческом парках, на Театральной и Соборной площадях, фонтан-памятник А.С. Пушкину и фонтан «Дети и Лягушка». В понедельник работники КП «Сервисный центр» приступили к работам по расконсервации и подготовке фонтанов к запуску.
А накануне корреспондент «Одесской жизни» отправился посмотреть, в каком состоянии находятся некоторые из этих и другие известные фонтаны нашего города после зимних холодов и непогоды.
Фонтан возле Оперного театра
Один из самых известных фонтанов, расположенный возле Оперного театра, не пострадал в холодное время года. Однако в него время от времени кидает бутылки, а в месте повреждения отверстий для слива воды они забиваются пылью. На плитке фонтана есть трещины, а несколько из них вообще разбиты. Отметим, что его первым и начали готовить к запуску.
«Дети и лягушка»
В конце января этого года неизвестные отбили часть ноги одному из персонажей скульптуры-фонтана «Дети и лягушка». Вот уже полтора месяца мальчик сидит на фонтане без нижней части «конечности». Видны трещины и на ногах других фигур. Впрочем, коммунальщики обещают, что запуску фонтана это не помешает, а поврежденную фигуру починят позднее.
«Связь времен» в Греческом парке
Работу нового фонтана уже демонстрировали прошлым летом. По наблюдениям нашего корреспондента, после зимы фонтан покрылся подтёками цвета ржавчины, а в бассейне фонтана — лужи такого же цвета.
«Ваза Филатова» на Соборной площади
На внутренних краях бассейна фонтана возле Соборки отколовшиеся куски плитки пока что не восстановили, также в бассейне часто застаиваются лужи. Но сама «ваза» на вид достойно выдержала зиму.
Фонтаны на Греческой площади
На площади, рядом с ТЦ «Афина», находятся два фонтана, и оба они не в самом хорошем состоянии. Плитка фонтанов откалывается, а по краям бассейна из щелей плитки вымывается клей. В эти два фонтана при отсутствии воды часто бросают мусор: бутылки, стаканчики и прочее.
С другой стороны ТЦ есть ещё один фонтан треугольной формы. Фонтан сейчас не работает, но в нём есть вода. Однако это не мешает некультурным прохожим и сюда бросать мусор. Кроме того, постепенно откалывается мозаика.
Музыкальный фонтан в Городском саду
По сравнению с вышеперечисленными, фонтан в Горсаду кажется самым чистым. Особых изменений за зиму он не претерпел, да и мусора в нём нет, хотя место довольно людное и с лавочками вокруг.
«Петя и Гаврик»
Как мы уже сообщали, скульптуру героев катаевского цикла демонтировали с постамента фонтана на площади Веры Холодной. На данном этапе там, после зимнего перерыва, возобновили работу коммунальщики: они восстанавливают и сам фонтан, и пьедестал скульптуры.
«Ваза Малая» в парке им. Шевченко
Отреставрированный фонтан, запуск которого после многолетнего перерыва состоялся в апреле прошлого года, сейчас закрыт металлическими листами, а сама ваза затянута защитным материалом. Напомним,что этот фонтан оснащён подводными светильниками.
Фонтаны в Аркадии
В этом курортном уголке Одессы есть два фонтана, которые расположены возле входа в развлекательный комплекс. Один из них, большего размера, зимой трансформируется в каток, а летом снова превращается в фонтан, причем в свето-музыкальный. На данный момент его уже оснащают всем необходимым для вечерних зрелищ.
А фонтан поменьше пока что ждёт своего часа. Но с отколовшейся плиткой на одной из сторон.
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