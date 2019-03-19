Непредвзятый взгляд: как выглядят одесские фонтаны перед запуском?

1 апреля в Одессе обещают запустить несколько главных городских фонтанов. Сейчас их начали приводить в порядок.

В пресс-службе горсовета уже сообщили, какие фонтаны включат первыми — это фонтаны в Горсаду, Стамбульском и Греческом парках, на Театральной и Соборной площадях, фонтан-памятник А.С. Пушкину и фонтан «Дети и Лягушка». В понедельник работники КП «Сервисный центр» приступили к работам по расконсервации и подготовке фонтанов к запуску.

А накануне корреспондент «Одесской жизни» отправился посмотреть, в каком состоянии находятся некоторые из этих и другие известные фонтаны нашего города после зимних холодов и непогоды.

Фонтан возле Оперного театра

Один из самых известных фонтанов, расположенный возле Оперного театра, не пострадал в холодное время года. Однако в него время от времени кидает бутылки, а в месте повреждения отверстий для слива воды они забиваются пылью. На плитке фонтана есть трещины, а несколько из них вообще разбиты. Отметим, что его первым и начали готовить к запуску.

«Дети и лягушка»

В конце января этого года неизвестные отбили часть ноги одному из персонажей скульптуры-фонтана «Дети и лягушка». Вот уже полтора месяца мальчик сидит на фонтане без нижней части «конечности». Видны трещины и на ногах других фигур. Впрочем, коммунальщики обещают, что запуску фонтана это не помешает, а поврежденную фигуру починят позднее.

«Связь времен» в Греческом парке

Работу нового фонтана уже демонстрировали прошлым летом. По наблюдениям нашего корреспондента, после зимы фонтан покрылся подтёками цвета ржавчины, а в бассейне фонтана — лужи такого же цвета.

«Ваза Филатова» на Соборной площади

На внутренних краях бассейна фонтана возле Соборки отколовшиеся куски плитки пока что не восстановили, также в бассейне часто застаиваются лужи. Но сама «ваза» на вид достойно выдержала зиму.

Фонтаны на Греческой площади

На площади, рядом с ТЦ «Афина», находятся два фонтана, и оба они не в самом хорошем состоянии. Плитка фонтанов откалывается, а по краям бассейна из щелей плитки вымывается клей. В эти два фонтана при отсутствии воды часто бросают мусор: бутылки, стаканчики и прочее.

С другой стороны ТЦ есть ещё один фонтан треугольной формы. Фонтан сейчас не работает, но в нём есть вода. Однако это не мешает некультурным прохожим и сюда бросать мусор. Кроме того, постепенно откалывается мозаика.

Музыкальный фонтан в Городском саду

По сравнению с вышеперечисленными, фонтан в Горсаду кажется самым чистым. Особых изменений за зиму он не претерпел, да и мусора в нём нет, хотя место довольно людное и с лавочками вокруг.

«Петя и Гаврик»

Как мы уже сообщали, скульптуру героев катаевского цикла демонтировали с постамента фонтана на площади Веры Холодной. На данном этапе там, после зимнего перерыва, возобновили работу коммунальщики: они восстанавливают и сам фонтан, и пьедестал скульптуры.

«Ваза Малая» в парке им. Шевченко

Отреставрированный фонтан, запуск которого после многолетнего перерыва состоялся в апреле прошлого года, сейчас закрыт металлическими листами, а сама ваза затянута защитным материалом. Напомним,что этот фонтан оснащён подводными светильниками.

Фонтаны в Аркадии

В этом курортном уголке Одессы есть два фонтана, которые расположены возле входа в развлекательный комплекс. Один из них, большего размера, зимой трансформируется в каток, а летом снова превращается в фонтан, причем в свето-музыкальный. На данный момент его уже оснащают всем необходимым для вечерних зрелищ.

А фонтан поменьше пока что ждёт своего часа. Но с отколовшейся плиткой на одной из сторон.

Фото автора.