Непогода в Одессе: на Пастера дерево «грохнуло» по припаркованному авто (фото)

Не ломбард и не швейная фабрика: о судьбе уникального одесского здания (фото) Мало какое историческое здание в Одессе не покажется уникальным. Но это! Массивное, величественное, оно стало настоящим украшением угла улиц Бунина и Леха Качинского. Было складом, ломбардом, известной одесской фабрикой… Наследие наше. В его судьбе – очередные перемены. ПОДРОБНЕЕ

Башня и «чердачная мансарда»: одесский Пассаж ожидают перемены (фото) Одесский Пассаж – в ожидании перемен. Его будущее обсуждалось в ходе заседания Консультативного совета по вопросам охраны культурного наследия Одесской области. Оценку эскизного проекта провел архитектор-реставратор Анатолий Изотов. ПОДРОБНЕЕ

Одесский Лютеранский переулок: легендарные дома, старейшие рельсы и немного таинства (фоторепортаж) Бывают переулки как переулки: они словно чуть стесняются, прячутся, возникают как бы из ниоткуда. Одесский Лютеранский совсем не такой: еще бы, он переулок с легендарными домами, и проложенными по нему старейшими трамвайными рельсами. Трамвайный маршрут (а следует по нему старейший 15-й – на Слободку и обратно в центр), вероятно, и стал причиной того, что Лютеранский переулок часто считают частью Градоначальницкой улицы. ПОДРОБНЕЕ