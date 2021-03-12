Непогода в Одессе: на Пастера дерево «грохнуло» по припаркованному авто (фото)

В Одессе усиливается непогода. По сообщениям очевидцев, на улице Пастера, 19 дерево упало на припаркованный автомобиль.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
Инцидент случился возле того самого дома, на фасаде которого угрожающе нависла массивная плита.
Синоптики предупреждают: в ближайшие часы в Одессе усилится ветер, его порывы будут достигать 17-21 м/с, нам обещают дождь и мокрый снег. Стоит подумать о своей безопасности и своих авто.
Фото: Facebook-страница ресурса «Одесса как она есть»