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Новости Одессы и Одесской области

Неожиданные способы: как легко смыть с кожи суперклей

Неожиданные способы: как легко смыть с кожи суперклей

Суперклей, попавший на кожу, можно легко удалить с помощью обычной бытовой химии или подручных средств.

Лучше всего для этой цели использовать ацетон, спирт, уайт-спирит или бензин – намочив ватку одним из этих средств, нужно аккуратно потереть запачканную клеем кожу. После этого руки можно намазать мятной зубной пастой, которая поможет избавиться от неприятного запаха химикатов, а затем смыть ее и использовать крем для рук.

Другой способ избавиться от суперклея на коже предусматривает использование обычной воды с солью. На пятно нужно насыпать соль и капнуть немного лимонного сока. Через несколько минут хорошо промыть кожу теплой водой.

Пользуясь суперклеем, помните, что он очень токсичен и при попадании на слизистые оболочки его самостоятельно удалять нельзя. Нужно обязательно обратиться к врачу.

Фото: moiton.ru

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