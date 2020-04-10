Некоторым одесским бизнесменам разрешат не платить за аренду во время карантина

Областной совет решил помочь предпринимателям, которым запретили работать в период карантина.
Об этом сообщает usionline.com.
В госструктуре постановили осовбодить от арендной платы тех, кто вынужден был закрыть свои учреждения.
Отметим, речь идет только о заведениях, подведомственных областному совету. То есть послабление рассчитано на тех предпринимателей, которые снимают помещения у облсовета.
Решение было принято после того, как в ведомство обратились предприниматели из города Раздельная.
Там 52 бизнесмена арендует у облсовета помещения “Дома Быта”.
Как отметила депутат Ирина Ковалиш, в этом случае бюджет региона недополучит 1 млн 700 тыс. грн.
Те, кому позволено работать в карантин, будут платить за аренду в полном объеме.
Фото: Зеркало недели
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