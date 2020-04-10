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Новости Одессы и Одесской области

Некоторым одесским бизнесменам разрешат не платить за аренду во время карантина

Некоторым одесским бизнесменам разрешат не платить за аренду во время карантина

Областной совет решил помочь предпринимателям, которым запретили работать в период карантина.

Об этом сообщает usionline.com.

В госструктуре постановили осовбодить от арендной платы тех, кто вынужден был закрыть свои учреждения.

Отметим, речь идет только о заведениях, подведомственных областному совету. То есть послабление рассчитано на тех предпринимателей, которые снимают помещения у облсовета.

Решение было принято после того, как в ведомство обратились предприниматели из города Раздельная.

Там 52 бизнесмена арендует у облсовета помещения “Дома Быта”.

Как отметила депутат Ирина Ковалиш, в этом случае бюджет региона недополучит 1 млн 700 тыс. грн.

Те, кому позволено работать в карантин, будут платить за аренду в полном объеме.

Фото: Зеркало недели

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