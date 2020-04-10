Некоторым одесским бизнесменам разрешат не платить за аренду во время карантина

Об этом сообщает usionline.com.

В госструктуре постановили осовбодить от арендной платы тех, кто вынужден был закрыть свои учреждения.

Отметим, речь идет только о заведениях, подведомственных областному совету. То есть послабление рассчитано на тех предпринимателей, которые снимают помещения у облсовета.

Решение было принято после того, как в ведомство обратились предприниматели из города Раздельная.

Там 52 бизнесмена арендует у облсовета помещения “Дома Быта”.

Как отметила депутат Ирина Ковалиш, в этом случае бюджет региона недополучит 1 млн 700 тыс. грн.

Те, кому позволено работать в карантин, будут платить за аренду в полном объеме.

Фото: Зеркало недели

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