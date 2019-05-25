Новости Одессы и Одесской области

Некоторые улицы центра Одессы закроют для движения в воскресенье

  • перекрытие движения
  • полумарафон одесса
  • полумарафон одесса
  • полумарафон одесса
  • полумарафон одесса
  • полумарафон одесса
  • полумарафон одесса

Завтра, 26 мая, в Одессе состоится легкоатлетический полумарафон «Одесса Новая почта Полумарафон». Маршрут соревнования пролегает по улицам центра города.

Это часть «Гран-при», который проходит в восьми городах страны: Одессе, Запорожье, Сумах, Черкассах, Житомире, Полтаве, Чернигове и Николаеве.

Спортсмены соревнуются на дистанциях в 1, 5, 10 и 21 км, а также эстафете 3х5км+1х6.1 км. Дети выйдут на дистанции в 500 м (до 12 лет) и 100 м (до 6 лет).

Начало соревнований 26 мая в 9:00 на ул. Дерибасовская, 31. Поэтому уже с 08:00 и до 15:00 будут перекрыты для движения транспорта Дерибасовская, Пушкинская, Базарная, Канатная, Пироговская и пр. Шевченко.

Еще ранее, с 07:30 до 15:00 (или до завершения мероприятия) изменят схему движения троллейбусов № 9, 7, 10 и 11, автобусов № 198, 127, 137, 146, 4, 175, 185, 242, 208, 210, 203, 110, 120, 190, 148, 150, 124, 115, 145 и 221, троллейбусы № 1, 2 и 5 перестанут курсировать.

Подробнее об измененных маршрутах читайте здесь.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

1 комментарий
Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

1
Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Вован
Гость
Вован

я не понимаю зачем перекрывать движение транспорта, на это тратить средства и наверное не малые , обеспечивать отвод транспорта силами полицейских / лучше бы они делом занялись / создавать неудобства водителям транспортных средств если у нас есть прекрасная трасса здоровья где можно бегать сколько угодно не создавая неудобств остальным гражданам

Голос за0Голос против  Ответить
56 минут назад

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить