Некоторые улицы центра Одессы закроют для движения в воскресенье

Завтра, 26 мая, в Одессе состоится легкоатлетический полумарафон «Одесса Новая почта Полумарафон». Маршрут соревнования пролегает по улицам центра города.

Это часть «Гран-при», который проходит в восьми городах страны: Одессе, Запорожье, Сумах, Черкассах, Житомире, Полтаве, Чернигове и Николаеве.

Спортсмены соревнуются на дистанциях в 1, 5, 10 и 21 км, а также эстафете 3х5км+1х6.1 км. Дети выйдут на дистанции в 500 м (до 12 лет) и 100 м (до 6 лет).

Начало соревнований 26 мая в 9:00 на ул. Дерибасовская, 31. Поэтому уже с 08:00 и до 15:00 будут перекрыты для движения транспорта Дерибасовская, Пушкинская, Базарная, Канатная, Пироговская и пр. Шевченко.

Еще ранее, с 07:30 до 15:00 (или до завершения мероприятия) изменят схему движения троллейбусов № 9, 7, 10 и 11, автобусов № 198, 127, 137, 146, 4, 175, 185, 242, 208, 210, 203, 110, 120, 190, 148, 150, 124, 115, 145 и 221, троллейбусы № 1, 2 и 5 перестанут курсировать.

Подробнее об измененных маршрутах читайте здесь.