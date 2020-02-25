fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Негода в Одесі поставила під загрозу функціонування дамби на Хаджибейському лимані (відео)

Негода в Одесі поставила під загрозу функціонування дамби на Хаджибейському лимані (відео)

Хаджибейський лиман вчора, 24 лютого, залив Об’їзну дорогу.

Про це повідомляє Культурометр.

Вчорашній шторм в Одесі підняв на поверхню ще одну багаторічну проблему – небезпека прориву дамби, через яку йде Об’їзна дорога. Сильний північно-західний вітер підняв рівень води Хаджибейського лиману з боку дамби і високі хвилі стали заливати дорогу. За повідомленнями очевидців, шторм в лимані навіть зруйнував частину бетонних блоків.

Водії з побоюванням виїжджали на розлиту по дорозі воду, але було неглибоко і все обійшлося. У будь-якому випадку після шторму необхідно ретельно обстежити гідротехнічну споруду. Нагадаємо, що дамба зберігає від затоплення Пересип і дороги, що з’єднують селище Котовського з центром міста.

Увага! У відео присутня нецензурна лексика!!!

Gepostet von Eugeniy Melnikov am Montag, 24. Februar 2020

Фото: Культурометр

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить