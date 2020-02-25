Негода в Одесі поставила під загрозу функціонування дамби на Хаджибейському лимані (відео)

Про це повідомляє Культурометр.

Вчорашній шторм в Одесі підняв на поверхню ще одну багаторічну проблему – небезпека прориву дамби, через яку йде Об’їзна дорога. Сильний північно-західний вітер підняв рівень води Хаджибейського лиману з боку дамби і високі хвилі стали заливати дорогу. За повідомленнями очевидців, шторм в лимані навіть зруйнував частину бетонних блоків.

Водії з побоюванням виїжджали на розлиту по дорозі воду, але було неглибоко і все обійшлося. У будь-якому випадку після шторму необхідно ретельно обстежити гідротехнічну споруду. Нагадаємо, що дамба зберігає від затоплення Пересип і дороги, що з’єднують селище Котовського з центром міста.

Увага! У відео присутня нецензурна лексика!!!

Gepostet von Eugeniy Melnikov am Montag, 24. Februar 2020

Фото: Культурометр

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!