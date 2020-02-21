Нефть в Беларусь могут пустить по трубопроводу через Одессу

В Беларуси возникли сложности с поставками газа из России и пока их не совсем готовы решить.

Там подыскивают альтернативные пути для транзита сырья.

Один из вероятных вариантов – пустить нефть в соседнюю страну по трубопроводу Одесса-Броды.

Об этом сообщает timer-odessa.net со ссылкой на посла Украины в Беларуси Игоря Кизима.

– Если будет заявка на транзит нефти по Одесса — Броды, мы готовы ее рассмотреть, и это было заявлено во время заседания комиссии, — отметил посол.

К слову, возможность поставлять нефть белорусам через Одессу уже рассматривалась какое-то время назад.

Однако ранее такая перспектива казалась Беларуси не настолько привлекательной, как сейчас.

Предварительно планируется, что в одесском и близким к городу портах будут разгружать танкеры с сырьем. А уже после этого нефть хотят перекачивать в Беларусь. Как вероятного поставщика между странами рассматривают Азербайджан.

Фото: 5.ua

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