Не забудьте поздравить Марф

С сирийского языка Марфа переводится как «госпожа, хозяйка». У этого имени есть аналог в европейских языках — Марта.

Это имя упоминается в Новом Завете. Так звали одну из сестёр праведного Лазаря, в доме которого останавливался Иисус Христос. Согласно библейским текстам, Марфа и её сестра Мария стали одними из жён-мироносиц, пришедших умастить благовониями тело Иисуса Христа во гробе.

Считается, что Марфы добродушны, отзывчивы и доброжелательны. Они импульсивны и быстро принимают решения.

Также носительницы этого имени любят путешествовать и менять место жительства. Они становятся идеальными женами и прекрасными матерями.

Если в вашем окружении есть Марфы, не забудьте их поздравить. Следующий раз именины у Марф будут 21 ноября.