Не впорався з керуванням: на Одещині сталася смертельна ДТП (фото)

19 квітня, в селі Сербка 26-річний місцевий житель, обганяючи на своєму «ВАЗі» автомобіль, що рухався попереду, не впорався з керуванням і з’їхав у кювет. Легковик перевернувся та спалахнув.

Про це повідомляють пресслужби ГУНП та ДСНС в Одеській області.

В салоні разом з водієм знаходився ще 42-річний пасажир. Йому вдалося вибратися з автомобіля, а от кермувальника затисло і він загинув.

Зараз на місці аварії працює слідчо-оперативна група по розслідуванню дорожньо-транспортних пригод. Поліцейські встановлюють обставини події та вирішують питання про її правову кваліфікацію.

Фото: ГУНП ДСНС

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