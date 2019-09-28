Не терять вкуса жизни: в Одессе проходит всеукраинский фестиваль «Планета долгожителей»

Шестой одесский фестиваль «Планета долгожителей», который стартовал в парке им. Т.Г.Шевченко, проходит под девизом «От патефона до смартфона». И все же основная его идея, пожалуй, звучит так, как сказала одна из его участниц: «Главное — не терять вкуса жизни в любом возрасте».

Жить должно быть интересно

Главный организатор фестиваля — ОО «Всеукраинский союз активного долголетия «ІТ-бабушки», и его основатель и председатель правления Ольга Филиппова рассказывает, что такое совместное времяпрепровождение — большая радость и для всех айтишников, и гостей из других городов Украины.

Более того, как оказалось, фестиваль стал праздником не только пожилых людей, но и всех, кто прогуливался в парке. Очень скоро к фестивалю присоединились и молодые люди, и совсем маленькие одесситы.

Гости из Запорожья — Зинаида и Виктор Цаповы – стали участниками «Планеты долгожителей» сразу же по приезду.

Семейная пара вместе уже более сорока лет, они большие энтузиасты. Приехали в Одессу с собственным мастер-классом «Возраст как ресурс. Миссия пожилого возраста». От обоих веет большой оптимизмом, радостью и доброжелательностью.

Зинаида Цапова, кстати, так и говорит, что приехала с мужем поделиться всем этим с пожилыми людьми в Одессе.

— Хотим поделиться нашими собственными наработками. Сегодня продолжительность жизни как раз неплохая, и количество долгожителей будет только увеличиваться. Другое дело — чем наполнить жизнь, как научиться любить жизнь во всей ее полноте. Миссия зрелого возраста — любить себя, поддерживать, учиться управлять своим состоянием. Жить должно быть интересно в любом возрасте. И пожилым людям нельзя позволять себе останавливаться, им необходимо совершенствоваться, — говорит Зинаида.

Виктор Цапов признается, что вообще не употребляет понятие «пожилой человек».

— Я бы сказал так: речь идет о людях зрелого возраста, которые с годами не теряют умение любить жизнь, которые, если хотите, вовсе не собираются становиться стариками. Тут ведь все дело в том, как человек себя ощущает, — говорит наш собеседник.

Дамы, на подиум!

Фестиваль начинается с фотосушки. Многие принесли свои фото для нее. Вот они, совсем еще молодые, а вот уже постарше. Дедушки, бабушки, мамы и папы, дети — всех их объединила в одну семью представленная коллекция фотографий, которая собиралась и отбиралась не один день.

А еще — фотозоны, регистрация участников. Активная предфестивальная суета словно сделала всех гораздо моложе. А как тут себя не ощущать молодой или молодым, если уже готовятся костюмы для выхода на подиум, накладывается макияж (на него выстроилась целая очередь), а музыканты на сцене исполняют песню, посвященную бабушкам.

С чего начинается фестиваль «Планета долгожителей»? Нет, не с «официально-торжественной» части. Со старинной казацкой зарядки, которую проводит для пожилых людей тренер из Киева Алексей Синицын. К этой оздоровительной «пробуждающей» гимнастике вскоре присоединились и прогуливающиеся в парке.

Но вот Ольга Филиппова приглашает на сцену для открытия фестиваля почтенных айтишниц — Ладу Бондареву (91 год) и Надежду Гомонюк (90 лет).

Красавица Лада приветствует участников фестиваля, Надежда Гомонюк читает стихи. Все это звучит и тепло, и трогательно — под возгласы «Браво!» и по-настоящему бурные аплодисменты. Кажется, люди аплодируют этому неистощимому оптимизму, той искренней любви ко всем и ко всему, что окружает нас, той мудрости, которой готовы делиться участники фестиваля.

Настоящей жемчужиной «Планеты долгожителей» стал выход на подиум вечно юных красавиц. Здесь понятие «90-60-90» наполнено особым смыслом. Наши айтишницы представили яркую коллекцию одежды, выполненную Татьяной Шахматовой в этно-стиле. И как же были хороши наши вечно юные дамы, как плавно двигались под музыку! Настоящие модели!

Между тем, тут же, на фестивале, проходит сбор средств для акции «Чужих стариков не бывает». Посещение больных гериатрического отделения Одесского областного центра психического здоровья — это уж традиция ОО «Всеукраинский союз активного долголетия «ІТ-бабушки». Средства собираются и на угощение, и на товары первой необходимости для пожилых пациентов с психическими отклонениями.

Фестиваль длится три дня. Программа обширна: это и совместное чаепитие, и мастер-классы, и танцы, и лекции. А еще — спортивные соревнования с угощением «богатырской кашей», мастер-классы по уходу за кожей, музыкальная конференция на тему исторической памяти, совместный просмотр украинского фильма «Поводырь» и многое-многое другое.

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