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Новости Одессы и Одесской области

Не сподобалася їх поведінка: на Одещині за побиття своїх дітей 31-річний чоловік відповідатиме перед судом

Не сподобалася їх поведінка: на Одещині за побиття своїх дітей 31-річний чоловік відповідатиме перед судом

Поки протягом десяти діб чоловікові забороняється контактувати з родиною та знаходитися за місцем їхнього проживання.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Впродовж дня 28-річна жителька району двічі зверталася до поліції. Вперше це сталося, коли колишній чоловік, з яким вона мешкає в одній оселі, прийшов додому напідпитку та вчинив сварку у присутності маленьких дітей. Працівники сектору реагування патрульної поліції провели профілактичну бесіду з дебоширом і склали на нього протокол за ч.1 ст.173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Проте ввечері того ж дня поліцейські отримали ще один виклик за цією адресою. Цього разу він був пов’язаний з тим, що чоловік побив спільних із заявницею синів – семи та дев’яти років.

– Коли ми приїхали, з’ясувалося, що батькові не сподобалася поведінка дітей, тому він накричав на них і побив. Разом з матір’ю перелякані хлопчики були змушені піти з дому до родичів. Сам чоловік не зміг пояснити свої дії,  – розповідає старший інспектор ювенальної превенції Ольга Владичко. – На домашнього тирана був складений ще один протокол за ст.173-2 КУпАП та виписаний терміновий заборонний припис. Зібрані матеріали скеровані до суду.

Домашнє насильство – це проблема, яку ні в якому разі не можна замовчувати. Про будь-які прояви такої протиправної поведінки терміново повідомляйте на спецлінію 102 або на Національну гарячу лінію 116 123.

Фото ілюстративне: Zaxid.net

 

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