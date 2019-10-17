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Новости Одессы и Одесской области

Не пропускали фуры: в элитном районе Одессы митинговали против застройки

Не пропускали фуры: в элитном районе Одессы митинговали против застройки

Одесситы устроили акцию протеста на Гагаринском плато в Аркадии.

Они выступают против строительства небоскребов, которые сейчас возводят в их районе.

Об этом сообщила одесситка Наталья Невинская в группе “Аркадия, Гагаринское Плато – Остановим беспредел!!!”, выложив видео в Facebook.

Одесситы убеждены, что строят там с нарушением норм и без всяческих разрешительных документов. Они просят вмешаться властей, но пока не видят результата.

Горожане уже не раз выходили на улицу, требуя остановить застройку. А в ходе нынешней акции перекрыли проезд по улице Генуэзской, не пропуская на площадку фуры со стройматериалами.

В то же время митингующих попыталась насильно разогнать охрана. На видео видно, как представитель частного охранного агентства схватил одного из митингующих за руку, намереваясь оттолкнуть с дороги.

Фото: Facebook группы “Аркадия, Гагаринское Плато – Остановим беспредел!!!”

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