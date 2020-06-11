Не називає імені й адреси: в Одесі розшукують батьків неповнолітнього хлопця

Про підлітка, який тривалий час знаходиться на узбережжі в районі Канатної дороги без дорослих та, на думку заявника, має ознаки захворювання, до поліції повідомили перехожі.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Хлопчику на вигляд приблизно 13 років, але він не йде на контакт і не називає ні свого імені, ні адреси проживання. Зараз із ним працюють поліцейські та медики.

У поліції просять всіх, хто впізнав дитину чи володіє інформацією про її рідних, зателефонувати до Приморського відділу поліції за номером (048) 722-45-42 або на спецлінію «102».

Фото: ГУНП

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