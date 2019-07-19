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Новости Одессы и Одесской области

Названы первые победители Одесского кинофестиваля

Названы первые победители Одесского кинофестиваля

Жюри Международной ассоциации кинопрессы ФИПРЕССИ сегодня объявило первых лауреатов ОМКФ-2019.

В состав жюри вошли Дмитрий Десятерник (Украина), Джованни Вимеркати (Италия) и Ванда Бенджеллул (Швеция). Они и определили лучшие украинские фильмы полного и короткого метра.

По мнению журналистов, лучшей короткометражкой ОМКФ в этом году стала лента Ивана Орленко “В нашей синагоге”, совместного производства Украины и Франции.

Лучшим полнометражным назван фильм Антонио Лукича “Мої думкі тихі”.

Других победителей и обладателя Золотого Дюка объявят на Церемонии закрытия фестиваля в субботу, 20 июля.

ФИПРЕССИ (FIPRESCI, Fédération internationale de la presse cinématographique) — международная организация, объединяющая кинокритиков и киноведов.

 

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Юлия Сущенко
Юлия Сущенко
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ПРОФИЛЬ

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