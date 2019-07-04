Бессмертная история мультфильма и сказки Андерсона «Снежная королева» предстанет пред зрителем в абсолютно новом амплуа: продюсерский центр «Made in Odessa» покажет настоящее шоу для взрослых и детей – «Холодное сердце».

Сюжет самого кассового мультфильма компании «Walt Disney» знаком каждому. Но мы приоткроем завесу зрелищных событий, а также покажем то, чего не увидеть на большом экране.

Уже не первый год спектакль «Холодное сердце» успешно гастролирует по странам Европы и поражает своей необычайностью.

Масштабность шоу впечатляет: порядка 40 персонажей на сцене. На сцене появляются герои, с которыми зритель не сталкивался ранее: тролли, волки, живые елки.

Неотъемлемые элементы спектакля – удивительные костюмы, акробатические трюки, красочные декорации, современная хореография, и прекрасная музыка, интерактивные игры.

Волшебная феерия уводит в мир сказки, наполненный верой в чудеса, любовь, добро. Что окажется сильнее: тепло сердец или холодный расчет – вы узнаете, пережив вместе с героями круговорот событий.

Подарите Вашему ребенку волшебное путешествие в королевство Эренделл.

Купить билеты можно на сайте: odessa.kontramarka.ua