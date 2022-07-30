«Нарисовали» 20 тысяч долга: в Одессе задержали двух вымогателей (видео)

В Одессе будут судить двух мужчин из Нерубайского сельского общества за вымогательство денег со своих знакомых.

Как сообщает пресс-служба областного управления полиции, с 18 и 20-летними потерпевшими правонарушители ранее торговали пиротехническими изделиями, а в ходе рабочего процесса сделали их должниками.

Навесив на каждого юношу долг в сумме 20 тысяч гривен, подельники поставили им условие вернуть деньги в десятидневный срок. Когда товарищи отказались, их избили, запугали повторной физической расправой и заставили написать долговую расписку.

По результатам проведения следственных действий полицейские задокументировали вымогательство и получение денег от потерпевших. Правонарушителям объявили подозрение по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины.

Теперь вымогателям грозит дот семи лет лишения свободы. Идет следствие.