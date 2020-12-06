Нардепы из Одессы получили более 180 тысяч за аренду жилья в Киеве

Народные депутаты из Одессы и Одесской области получили в декабре текущего года денежную компенсацию за аренду жилья в Киеве.

Так, по данным аппарата Верховной Рады, нардепы-члены фракции «Слуга народа» Игорь Васильковский, Сергей Колебошин, Олег Колев, Андрей Костин, Алексей Леонов, Богдан Торохтий и Степан Чернявский, а также Анатолий Урбанский («За майбутнє») получили по 20 150 тыс. грн. А «слуга народа» Александр Ткаченко получил 19 500 тыс. грн.

Таким образом, в общей сложности одесские нардепы получили на аренду жилья в столице 180 700 тыс. грн.

Всего подобную компенсацию в декабре 2020 года получил 141 нардеп. На это было потрачено более 3 млн грн.