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Новости Одессы и Одесской области

Нардеп Леонов: нужно организованно бороться с коронавирусом, а не развивать панику и ссоры

Нардеп Леонов: нужно организованно бороться с коронавирусом, а не развивать панику и ссоры

Он высказал удивление сложившейся ситуацией, когда вместо того, чтобы организованно бороться с эпидемией коронавируса, антикризисный штаб откровенно занимается троллингом неугодных. Сейчас в число неугодных попал одесский губернатор. Кто следующий, непонятно. Ясно одно: сначала надо победить смертоносную болезнь, а потом выяснять отношения.

Об этом на своей официальной странице в Фейсбук написал народный депутат Украины Алексей Леонов.

«В срочном порядке сразу после фракции выехал в Одессу, так как с большим удивлением для себя услышал слова Андрея Ставницера о том, что якобы губернатор Максим Куцый, абсолютно бездействуют и не справляется в решении вопроса по обеспечению больниц Одесской области всем необходимым, о том, что нет конструктива в работе областного штаба по борьбе с Короновирусом! Я сильно удивлён громким заявлением Андрея да еще и публично в прессе, ведь ровно 2 дня назад я лично присутствовал на заседании штаба и никаких претензий у представителей бизнеса и власти друг к другу не было! Считаю, что сейчас не время для выяснения отношений и ссор, а время сплотиться, работать и бороться вместе, рядом, подставляя друг другу плечо и тем более не развивать панику и ссоры в прессе и социальных сетях!» – заявил народный депутат.

По его мнению, внимание госуправленцев, муниципальной власти, волонтеров и бизнеса сейчас должно быть сосредоточенно на других, более важных вопросах.

«В свою очередь хочу лично войти в состав антикризисного штаба по борьбе с коронавирусом в Одесской области и правильно сейчас приобщить к его работе народного депутата Артема Дмитрука и других желающих депутатов. Давайте создавать открытый, конструктивный диалог между представителями власти, бизнеса и волонтерами. Сегодня у нас один общий враг, для борьбы с которым, нужны общие усилия!» – призвал всех Алексей Леонов.

Леонов, страница ФБ

Источник: Пора говорить

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